РИАМО - 5 авг. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое разрешает безвизовый въезд в Россию для иностранцев, отправляющихся в краткосрочные командировки, сообщает Газета.ru.

Распоряжение опубликовано в среду на сайте кабмина.

«Разрешается безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок», — говорится в документе.

Речь идет об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми у России действуют соглашения о безвизовых поездках.

Россия постепенно снимает ограничения на международные перелеты, введенные в конце марта из-за пандемии коронавируса. Так, с 1 августа возобновлено авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией.

Также Россия открыла границы с Абхазией. Кроме того, принято решение о возобновлении с 15 августа международного авиасообщения со Швейцарией.

Ранее об открытии границ для россиян объявила Черногория, однако прямого сообщения между двумя странами пока нет - попасть в Черногорию из РФ можно с пересадкой в Турции.

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- За сутки в России зафиксировали 5 204 случаев заболевания коронавирусом. В Москвевыявили 687 случаев. В Подмосковье - 162 случая.

- За минувшие сутки в Москве умерло 11 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 521 человек.