РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 авг. В период с 1 по 31 июля полицейские зарегистрировали более 7 тысяч сообщений от граждан, 128 из них касались совершенных преступлений, 93 из них раскрыто, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Щелковское».

За этот период зарегистрировано 34 тяжких и особо тяжких преступления, в 28 случаях лица, совершившие их, установлены.

«Кроме этого, сотрудниками полиции задержано пять лиц, находившихся в федеральном розыске», - говорится в сообщении.

Из наиболее значимых преступлений оперативники раскрыли два факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, пять фактов мошенничества, три грабежа, 41 кражу, из них семь квартирных и 17 из дач и садовых домов, девять фактов сбыта и два факта хранения наркотических средств и психотропных веществ, один факт организации незаконной миграции.