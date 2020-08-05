РИАМО - 5 авг. В подмосковном Талдоме задержан мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть его шестилетнего сына, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, 3 августа в полицию поступило сообщение о смерти ребенка, который, по словам отца, упал в подъезде дома с лестницы. При осмотре тела мальчика следователи нашли множество травм.

«Судебная экспертиза подтвердила наличие следов не менее чем от 20 ударов и многочисленных кровоподтеков. Они повлекли развитие травматологического шока, от которого наступила смерть ребенка», — отмечается в сообщении.

Позже на допросе отец признался в том, что избил сына по причине его плохого поведения.

Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.