РИАМО - 5 авг. За июль по подмосковным дорогам проехали почти 76 миллионов автомобилей, что на 7% больше показателя июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Самый загруженный день с начала года пришелся на пятницу, 10 июля, когда по дорогам в Подмосковье проехали более 2,6 миллиона транспортных средств.

«В июле 2019 года по дорогам области проехало на 7% транспортных средств меньше – 70,6 миллиона, самым загруженным днем стал четверг, 5 июля, когда по дорогам проехали 2,5 миллиона машин», - говорится в сообщении.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья напомнило автомобилистам о соблюдении правил дорожного движения. Водителям нужно быть крайне внимательными в зонах пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим и дистанцию.