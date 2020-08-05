РИАМО - 5 авг. Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) города Москвы согласовала корректировку проекта планировки территории участка улично-дорожной сети в Южном административном округе, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Реконструкция Каспийской улицы запланирована от Кантемировской улицы до железнодорожных путей Павелецкого направления Московской железной дороги. Протяженность участка составляет около 4,5 километров.

«Корректировка обусловлена необходимостью переустройства водопроводных и газопроводных сетей. В связи с этим площадь проекта планировки увеличилась со 132,5 гектаров до 142,1 гектара», — сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Помимо переустройства сетей, проектом запланировано строительство и реконструкция пешеходного перехода.