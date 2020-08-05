РИАМО - 5 авг. Московское областное УФАС России признало обоснованной жалобу ООО «Капитал Инвест» на действия заказчиков при проведении электронного аукциона на определение подрядчика для выполнения комплексного благоустройства дворов в Химках, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы, МКУ «Управление централизации закупок» и МБУ городского округа Химки «Комбинат по благоустройству и озеленению» неправомерно отказали компании в допуске к участию в электронном аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление ФАС пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Капитал Инвест» обоснованной», — говорится в сообщении.

Ведомство выдало учреждениям обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.