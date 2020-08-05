РИАМО - 5 авг. Московское областное УФАС рассмотрело сведения, представленные управлением физической культуры и спорта администрации городского округа Солнечногорск в отношении компании «ОРБСЗ» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Учреждение заключило с компанией контракт на оказание услуг по комплексной уборке служебных помещений управления ФКС администрации городского округа Солнечногорск.

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», — говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении «ОРБСЗ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.