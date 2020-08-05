РИАМО - 5 авг. Восьмого августа в семи столичных парках начнут проводить бесплатные спортивные тренировки в рамках проекта «Фитнес в парках», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Тренировки организуют в парках «Ходынское поле», «Красная Пресня», «Фили», в саду имени Н. Э. Баумана, в парке Олимпийской деревни, в саду «Эрмитаж» и в ландшафтном парке «Митино».

«Расписание первых занятий будет опубликовано 8 августа на страницах «Мосгорпарка» в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. Регулярно его будут обновлять и дополнять. В каждом парке тренировки планируют проводить один-два раза в неделю», - говорится в сообщении.

Так, любители танцев смогут посетить занятия Dance class и Dance mix. Для ценителей борьбы пройдут бесконтактные тренировки по единоборствам.

Москвичам со средним уровнем физической подготовки подойдут функциональные тренировки на занятиях X-Total Pro. Организуют тренировки и для любителей «спокойного» фитнеса - курс Body & Mind и занятия по пилатесу. Также горожан ждет курс интервальных нагрузок и работы со свободными весами Atletica.

Кроме того, в рамках проекта «Фитнес в парке» проведут занятия для детей: «Зарядка», «Подвижные игры» и Dance Kids.

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