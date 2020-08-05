РИАМО - 5 авг. В Московской области еще 191 человек завершил курс лечения от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

Пациентов выписали после получения отрицательных результатов исследования на коронавирус.

«Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 47 622 заболевших», — говорится в сообщении.

Все интересующие вопросы можно задать специалистам горячей линии по телефону: 8 800 550-50-30. Кроме того, информацию можно узнать на сайте covid.mz.mosreg.ru.

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5 АВГУСТА

- За сутки в России зафиксировали 5 204 случаев заболевания коронавирусом. В Москвевыявили 687 случаев. В Подмосковье - 162 случая.

- За минувшие сутки в Москве умерло 11 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 521 человек.