РИАМО - 5 авг. Маргарита Грачева, которой ревнивый супруг отрубил кисти рук, рассказала подписчикам в Instagram, что не будет менять свою фамилию после новой свадьбы, которая состоится в сентябре.

Девушка пояснила, что пока оставить фамилию мужа-садиста необходимо из-за продолжающихся судов.

«Нет, пока Грачева. Еще идут суды (дело по участковому, Европейский суд и раздел машины)», — отметила Грачева в stories.

Ранее жительница подмосковного Серпухова переехала в Санкт-Петербург вместе с сыновьями. В сентябре Маргарита Грачева планирует снова выйти замуж, однако информацию о своем новом избраннике она не разглашает.

История Маргариты Грачевой, которой ревнивый муж Дмитрий в лесу отрубил топором кисти обеих рук, потрясла общественность в декабре 2017 года. Одну из кистей врачи спасли, вместо второй девушке установили бионический протез. Жертва домашнего насилия научилась жить заново — она ведет популярный блог в Instagram, воспитывает детей и занимается спортом. Также Грачева написала книгу.

Московский областной суд приговорил Дмитрия Грачева к 14 годам колонии строгого режима. Несмотря на многочисленные апелляции, приговор был оставлен в силе. Сам Грачев неоднократно называл решение суда абсолютно неадекватным.