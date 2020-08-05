РИАМО - 5 авг. За последние сутки в столице 1329 пациентов вылечились от коронавируса после курса лечения, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться. <...> Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 184 969», — подчеркнула Ракова.

Для того, чтобы подтвердить у пациента отсутствие заболевания, у него берут анализы. После выписки все пациенты получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Это могут сделать люди от 18 до 55 лет. Доноры не должны иметь хронических заболеваний, а также у них должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

С 12 мая за нарушение масочного режима в Москве оштрафовали более 42 тысяч человек. Рейды проводят в вестибюлях, на станциях метро и в наземном общественном транспорте.

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5 АВГУСТА

- За сутки в России зафиксировали 5 204 случаев заболевания коронавирусом. В Москвевыявили 687 случаев. В Подмосковье - 162 случая.

- За минувшие сутки в Москве умерло 11 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 521 человек.