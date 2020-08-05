РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. Рабочие снесли незаконное строение на Школьной улице микрорайона Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Незаконные строения в микрорайоне Климовск. На днях завершились работы по сносу незаконного строения, располагавшегося вблизи домов №№32/4, 34 по улице Школьной. В ближайшие дни котлован будет засыпан землей», - говорится в сообщении.

Собственников и правообладателей гаражных боксов на Молодежной улице предупредили о необходимости их демонтажа. В случае не принятия мер, боксы будут демонтированы силами администрации округа.