РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. Мотоциклиста госпитализировали с переломами ребер в больницу после столкновения с автомобилем Kia Rio на улице Свердлова в Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 августа в районе 20:30 на улице Свердлова, у дома №1.

«Столкнулись мотоцикл Kawasaki и автомобиль Kia Rio. В результате аварии пострадал мотоциклист. Его госпитализировали с переломами ребер», - сказал сотрудник.