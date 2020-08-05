РИАМО - 5 авг. Начиная с 8 августа по субботам и воскресеньям в Москве будут проходить бесплатные мастер-классы в рамках программы «Спортивные выходные», занятия завершатся 11 октября, сообщается на официальном сайте мэра города.

Идея проводить «Спортивные выходные» принадлежит сотрудникам столичных центров госуслуг.

«Мы запускаем проект в Южном округе Москвы — в течение двух месяцев каждые выходные жителям будут доступны популярные направления уличного спорта», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сначала проект охватит 16 районов Южного округа Москвы. Впоследствии в нему присоединятся 11 площадок, в числе которых ВДНХ, Парк Горького, «Музеон», Нескучный сад, «Сокольники», «Фили» и парк 850-летия Москвы.

Участники «Спортивных выходных» смогут заниматься бегом, воркаутом, скандинавской ходьбой, кросс-кантри, скейтбордингом, шоссейным велоспортом, йогой. Занятия будут проходить под руководством профессиональных спортсменов, всего задействуют свыше 80 тренеров.

Принять участие в спортивных мастер-классах смогут москвичи старше 18 лет. Количество участников каждого занятия ограничено. Перед началом тренировок весь инвентарь пройдет санитарную обработку.