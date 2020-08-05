РИАМО - 5 авг. Образовательно-туристический проект столичного комитета по туризму «Город открытий» будет представлен на международном фестивале Geek Picnic Onlinе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мероприятия на виртуальном стенде пройдут с 6 по 8 августа.

«Участников ждут презентации, мастер-классы, лекции, виртуальные туры от партнеров проекта и многое другое. Гости узнают о восьми образовательных направлениях «Города открытий», с помощью которых школьники из России и зарубежных стран исследуют Москву», — говорится в сообщении.

Для участников решили выделить отдельное направление, которым стала экология. Сотрудники эколого-просветительского центра «Экошкола Кусково», экоцентра «Воробьевы горы» и других организаций расскажут участникам о последних экотрендах и полезных экопривычках.

На следующий день, 7 августа, на стенде «Города открытий» пройдет онлайн-утро по мультипликации от «Союзмультфильма». В свою очередь, специалисты «Технограда» и детского технопарка «Калибр» проведут мастер-классы по разработке виртуального контента.

А 8 августа для участников пройдут онлайн-сессии ИТ-направления. Им расскажут о том, какие технологии используют сегодня для конструирования космических кораблей, помогут освоить навыки 3D-анимации и самостоятельно спроектировать космический аппарат.

Чтобы принять участие в мастер-классах, нужно предварительно зарегистрироваться.