РИАМО - 5 авг. Согласно опросу аналитического центра НАФИ, практически каждый третий водитель в России не использует специальное кресло при перевозке ребенка в машине, пишет в среду газета «Известия».

За три года в стране выросло число детей, пострадавших в авариях: если в 2017 году их было 10 206, то в 2019-м — уже 11 007. За первые шесть месяцев текущего года ранения в ДТП получили 3683 ребенка.

«Согласно законодательству, перевозить детей до семи лет можно только в автокресле или автолюльке. Но, как выяснилось, взрослые до сих пор далеко не всегда ими пользуются», — говорится в материале.

Опрос показал, что около трети родителей малышей до семи лет (29%) не сажают их в автокресло в собственном автомобиле, а 44% не пользуются автокреслами при поездке в такси или в транспорте своих знакомых. При этом 50% опрошенных родителей признались, что не пользовались автолюлькой даже при перевозке новорожденных из роддома.

В основном несовершеннолетние погибают или получают травмы в ДТП именно потому, что они не были пристегнуты или не находились в специальных удерживающих устройствах.

Эксперты уверены, что штрафы не заставят родителей пользоваться детскими автокреслами, для этого нужна комплексная воспитательная работа с людьми.

«Если для Москвы штраф в 3 тысячи рублей — это небольшая сумма, то для других регионов — удар по семейному бюджету. Родители порой просто не понимают, зачем им нужно тратиться на удерживающие устройства. Поэтому следует проводить работу с ними», — уверена президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре.