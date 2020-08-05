РИАМО - 5 авг. В сезон каникул и отпусков столичные читатели активно берут в библиотеках произведения современных отечественных прозаиков, а также классиков русской и советской литературы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«У взрослых читателей самым востребованным с начала лета стал сатирический роман Андрея Волоса «Шапка Шпаковского». А у детей — сборник рассказов «Конь с розовой гривой» Виктора Астафьева», - говорится в сообщении.

Как отметил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыл, москвичи следят за литературными тенденциями и премиями.

«Например, интерес у горожан вызвала книга «Бегуны» Ольги Токарчук — лауреата Нобелевской премии по литературе за 2018 год. При этом владельцы единых читательских билетов не забывают и о классике — Пушкине, Рабле, Платонове», - добавил Шакрыл.

По его словам, юные москвичи любят книги о Гарри Поттере, читают Рэя Брэдбери, Джека Лондона и Владимира Одоевского.

В настоящее время в Москве оформлено 411 тысяч единых читательских билетов, которые принимают в 413 городских библиотеках.