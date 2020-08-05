РИАМО - 5 авг. Первый этап благоустройства Акуловского водоканала, которое проводится в подмосковном Королеве в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», планируют завершить в октябре 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Основная цель благоустройства — соединение частей города, создание комфортных зон отдыха, обустройство современной инфраструктуры для жителей. Благодаря благоустройству преобразится заброшенная территория в центре Королева.

«На сегодня общий процент выполнения составляет 33%, что немало, учитывая позднее начало работ по причине карантина. Завершены работы по устройству плиточного покрытия на Октябрьской улице, сейчас ведутся работы по благоустройству. Полностью пешеходные дорожки и велодорожки будут завершены до 20 сентября», — говорится в сообщении.

Кроме того, выполнены работы по устройству основания под пешеходную и велосипедную дорожки на участке Акуловский водоканал — Комитетский лес.

По просьбам жителей ранее были скорректированы проектные решения в части прохождения маршрута велопешеходной дорожки, который соединит Королев и Юбилейный. Вместо запланированных к вырубке 40 деревьев благоустройство затронет не более пяти. Взамен удаленных деревьев в сентябре 2020 года в рамках экологической акции будет посажено 440 саженцев хвойных пород.

После завершения работ на территории сквера Героев-Курсантов будут проведены посадки барбариса в виде живой изгороди.

«Ввиду особого статуса Акуловского водоканала как зоны санитарной охраны благоустройство будет вестись максимально бережно, не нанося ущерб зеленым насаждениям, сохраняя экологическую ситуацию в этой полосе», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.