РИАМО - 5 авг. Столичное правительство выделит свыше 31 миллиона рублей на поддержку малых и средних предприятий, которые ведут бизнес по франшизе или продвигают свой товар на выставках, всего средства получат 65 компаний, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На прошлой неделе было принято решение о выделении более 22 миллионов рублей 30 предпринимателям, работающим по договорам франшизы. С помощью выплат они возместят свои расходы на выплату вознаграждений правообладателю. <...> Кроме того, еще 35 представителей малого и среднего бизнеса Москвы получат выплаты для компенсации затрат на участие в конгрессно-выставочной деятельности на общую сумму более 9 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Малый и средний бизнес может получить финансовую поддержку от города, оставив соответствующую заявку. Новый этап заявочной кампании стартовал 10 июля и продлится до конца августа.

«Обратиться за выплатами в рамках новой волны смогут в том числе и те предприниматели, чьи заявки ранее были отправлены на доработку. Порядка 4,5 тысяч компаний уже готовят документы к подаче», - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, всего к данному моменту отраслевые комиссии одобрили 572 заявки на сумму более 741 миллиона рублей.

Оставить заявку на получение субсидии можно на специальном сайте для столичных предпринимателей: https://cashback.moscow.business/. Всего город предлагает бизнесменам 13 способов вернуть свои инвестиции.