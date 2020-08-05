РИАМО - 5 авг. У посетителей парка 30-летия Победы в подмосковном Орехово-Зуеве появилась возможность арендовать велосипед-тандем, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Этот велосипед — отличное изобретение человечества специально для тех случаев, когда хочется провести время вместе со своим партнером», — говорится в сообщении.

Арендовать велосипед для двоих можно не только для поездки, но и для фотосессии.

В министерстве напомнили, что в этом году в 19 парках и общественных пространствах на территории Подмосковья появятся велодорожки общей протяженностью свыше 40 километров.