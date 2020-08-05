РИАМО - 5 авг. Порядка 37,8 тысячи жителей Подмосковья стали участниками программы «SOTKA: 100-дневный воркаут» с момента ее запуска в 2013 году, сообщил РИАМО представитель пресс-службы проекта.

«SOTKA: 100-дневный воркаут» - бесплатная онлайн-программа. Ее авторы поставили перед собой цель помочь как можно большему количеству людей привести себя в отличную форму и приобрести базовые знания в области тренировок, питания, саморазвития, фитнеса и воркаута. У онлайн-программы есть два массовых запуска: весенний и осенний, также выпущено мобильное приложение. Проект был удостоен губернаторской премии «Наше Подмосковье».

«Наша программа в первую очередь носит образовательный характер. Мы даем людям базовые знания в вопросах физической активности и здорового образа жизни, используя которые они могут приобрести отличную физическую форму и сдать нормативы на золотой значок ГТО вне зависимости от возрастной группы», - сказал собеседник агентства.

По его словам, следующий старт программы намечен на 23 сентября, ровно за 100 дней до нового года.

«Сила в знаниях, а не в упражнениях. И мы постоянно обновляем и совершенствуем программу, используя алгоритмы обратной связи от участников, чтобы сделать ее еще более эффективной», - заключил собеседник агентства.

Принять участие в проекте «SOTKA: 100-дневный воркаут» может любой желающий в возрасте от восьми до 75 лет вне зависимости от уровня физической подготовки. Тем не менее перед началом тренировок всем участникам необходимо проконсультироваться с врачом.

Основу программы составляют круговые тренировки в комплексах по 3-4 упражнения (подтягивания, приседания, отжимания, выпады), выполняемые друг за другом без отдыха. Дополнительно участники каждый день получают блок информации в виде постов – ответов на возникающие вопросы.