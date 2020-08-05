РИАМО - 5 авг. Министерство финансов России предложило в 2021-2023 годах уменьшить расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на общую сумму 1,9 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

«На Госдуму в 2021 году предложено потратить 12,7 миллиарда рублей (минус 2,9% или 378 миллионов рублей), в 2022 году — 12,1 миллиарда рублей (минус 4,5% или 577 миллионов рублей), в 2023 году — 12,4 миллиарда рублей (минус 2% или 256 миллионов рублей)», — говорится в сообщении.

На Совет Федерации в 2021 году предлагается потратить на 3% меньше средств (минус 217 миллионов рублей), в 2022 году — на 4,6% меньше (минус 338 миллионов рублей), в 2023 году — на 2,4% (минус 178 миллионов рублей).

По итогам сокращения расходов общая стоимость содержания двух палат парламента составит порядка 7 миллиардов рублей каждый год.

Кроме того, ведомство предложило сократить расходы на Счетную палату. В 2021 году ей планируют выделить на 2,5% меньше бюджетных средств (минус 124,6 миллиона рублей), в 2022 году — на 4,8% (минус 244 миллиона рублей), в 2023 году — на 2,9% (минус 149,3 миллиона рублей).