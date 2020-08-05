РИАМО - 5 авг. В столице начался прием заявок от молодых предпринимателей на участие в третьем треке программы «Московский акселератор», она поможет начинающим бизнесменам реализовать свои проекты, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

«Из всех поступивших заявок жюри выберет 30 проектов. Их авторов пригласят пройти акселератор. Эксперты помогут участникам настроить бизнес-процессы, выйти на окупаемость и сделать стартап более конкурентоспособным», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Прием заявок от предпринимателей в мегаполисе стартовал в среду. Подать их можно до 18 сентября включительно.

«Программа трека включает в себя индивидуальную работу с экспертами, воркшопы и мастер-классы с участием партнеров — компаний, лидирующих в отрасли финтеха», — отметил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Подать заявки молодые бизнесмены могут по следующим направлениям: речевые технологии, потребительские сервисы, персонализация в секторе финансовых услуг, управление инвестициями и так далее.

В текущем году в Москве проведут уже третий трек программы «Московский акселератор». Первый состоялся с 17 января по 28 апреля, в нем приняли участие 20 команд. Второй трек стартовал 20 апреля и будет проходить до 17 сентября. В нем участвуют 30 стартапов.