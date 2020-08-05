РИАМО - 5 авг. Сотрудники угрозыска МУ МВД России «Щелковское» задержали во Фрязине ранее судимую 26-летнюю местную жительницу, подозреваемую в совершении серии квартирных краж, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Полиция установила, что женщина проникла в квартиру на Проспекте мира, откуда похитила 330 тысяч рублей.

«Примечательно то, что входная дверь была не заперта, а в момент совершения преступления в помещении находились супруги 1941 года рождения», – уточнила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Выследить подозреваемую в краже помогли камеры видеонаблюдения. В квартире злоумышленницы полицейские обнаружили похищенные деньги, которые вернули пенсионерам.

«Женщина пояснила, что заходила в подъезды жилых домов и дергала ручки дверей квартир, выясняя, какие из них открыты. После этого проходила в коридор и похищала личные вещи граждан», – добавила Петрова.

Установлена причастность задержанной к совершению аналогичного преступления в отношении женщины 1939 года рождения. Общая сумма ущерба от двух краж превысила 650 тысяч рублей. В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде.