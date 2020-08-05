РИАМО - 5 авг. С начала года столичная госветслужба выявила более 260 килограммов черники и брусники, загрязненных радиоактивным цезием, сообщила РИАМО заместитель председателя комитета ветеринарии города Москвы Елена Авдеева.

По ее словам, всего с начала 2020 года специалисты провели ветеринарно-санитарную экспертизу 814 тонн ягод.

«По состоянию на 29 июля радиологическим отделом городской ветеринарной лаборатории было подтверждено превышение содержания радионуклида цезия-137 в 20 партиях продукции общим весом 267,963 килограмма, из них: черника - 18 партий (266,252 килограмма), брусника - две партии (1,711 килограмма)», - сказала Авдеева.

Она пояснила, что способность дикорастущих ягод накапливать радионуклиды является их естественным свойством, но может серьезно меняться в зависимости от вида ягоды. Активнее всего радионуклеиды накапливают дикая черника, брусника и голубика.

Поскольку отследить происхождение ягод затруднительно, потребителям настоятельно рекомендуют не приобретать продукцию в местах несанкционированной торговли. В таких местах ветеринарный контроль за ягодами не осуществляется.

Для подтверждения безопасности ягод покупатель имеет право потребовать у продавца заключение о реализации продукции установленного образца, выданное государственной лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы.