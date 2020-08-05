РИАМО - 5 авг. В Москве за минувшие сутки умерли 11 человек, у которых ранее подтвердили пневмонию и коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный штаб столицы.

За все время пандемии в городе скончался 4521 пациент с коронавирусом.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих — вызовите врача на дом», — напоминается в сообщении.

В столице продолжает действовать масочный режим в транспорте и общественных местах: торговых центрах, магазинах, кинотеатрах, музеях.

Уже второй месяц подряд количество новых случаев заражения Covid-19 в мегаполисе держится на низком уровне. В Москве провели свыше 6,5 миллионов тестов на коронавирус.

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5 АВГУСТА

- За минувшие сутки в Москве умерло 11 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 521 человек.