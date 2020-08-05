РИАМО - 5 авг. В Москве и Подмосковье в среду ожидается солнечный день без осадков, температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Жаркая и солнечная погода будет удерживаться в регионе за счет обширного антициклона.

«При переменной облачности обойдется без осадков. В послеполуденные часы воздух в Москве прогреется до 25-27 градусов, по области - до 22-27 градусов», - говорится в сообщении.

Скорость южного ветра составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного подрастет и в середине дня достигнет отметки в 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 40%.

По словам специалистов, в этот день могут почувствовать недомогание метеочувствительные люди, которые плохо переносят жару.