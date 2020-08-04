РИАМО - 4 авг. Подмосковная Госжилинспекция подвела итоги работы управляющих организаций за семь месяцев 2020 года на основе статистики выполнения заявок от жителей в ЦУРе, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«С начала 2020 года подмосковная Госжилинспекция проконтролировала <...> около 138 тысяч обращений жителей. Больше всего из них касалось вопросов уборки подъездов (более 20 тысяч заявок)», - сказала глава ведомства Ольга Федина.

Наибольшее количество заявок по категориям Госжилинспекции с начала 2020 года выполнено в городских округах Химки, Балашиха, Люберцы, Красногорск, а также в Одинцовском округе.

Федина отметила, что сервис Единой диспетчерской службы доказал свою актуальность в решении жилищно-коммунальных проблем в регионе. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество выполненных заявок выросло на 63%.