РИАМО - 4 авг. Жюри всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров (ТРК) и развитие экотуризма в России опубликовало уточненные данные о проектах-финалистах, в финал вошел проект «Экосистема «Гжельский ярус» Раменского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

Проект «Экосистема «Гжельский ярус» основан на организации туристической инфраструктуры, ориентированной на памятник природы областного значения «Стратотипический разрез Гжельского яруса каменноугольной системы». В 1890 году ярус описал геолог Сергей Никитин.

«Центр особо охраняемой территории, недавно поставленной Минэкологии на кадастровый учет – эталонное обнажение осадочных отложений каменноугольного периода», – сказал первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Владислав Холодков.

Проект предполагает благоустройство ООПТ, организацию палеонтологического музейного комплекса, устройство парковой зоны, зоны питания и развлечений, кемпингов и визит-центра.

По всенародному голосованию Подмосковье вошло в тройку лидеров конкурса вместе с Татарстаном и Волгоградской областью. 16 октября конкурсная комиссия определит десять абсолютных победителей.