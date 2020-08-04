РИАМО - 4 авг. Делегация во главе с заместителем министра энергетики России Антоном Инюцыным посетила Центр управления регионом Московской области для ознакомления с системами мониторинга и исполнения задач в сферах энергетики и ЖКХ, интегрированных в одну систему ЦУРа, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«ЦУР Московской области наглядно продемонстрировал возможности цифровых технологий на практике, так сказать «в боевых условиях». Центр позволяет гибко и быстро решать поставленные задачи, убирая лишние исполнительные звенья, соответственно, сокращая время устранения проблем и экономя ресурсы, как людские, так и финансовые. По сути это комплекс поддержки для принятия управленческих решений на разных уровнях», - отметил Инюцын.

Он подчеркнул, что современные технологии дают возможность эффективно выстраивать работу с обращениями жителей во всех ключевых сферах управления регионом, а также выявлять наиболее актуальные вопросы, к которым в настоящий момент есть наибольший интерес.

«Презентация технологий ЦУРа наглядно показала скорость и качество реагирования на обращения граждан в Московской области. Думаю, и мы могли бы перенять лучшие практики, а также адаптировать ряд инструментов для оптимизации мониторинга ключевых проектов, в том числе контроля за строительством в регионах заправочной инфраструктуры сжиженного природного газа», - уточнил замминистра.

Работу министерства в ЦУРе презентовал министр энергетики Московской области Александр Самарин. Он подчеркнул, что среднее время устранения аварийного отключения электроснабжения в регионе составляет 1 час 18 минут.

«Еще один важный ресурс в системе – отображение уже оцифрованных участков электросетей, сейчас их уже 230 тысяч, это подстанции МОЭСК, «Мособлэнерго» и бесхозные сети. Такая цифровизация электросетей позволяет оперативным дежурным министерства отслеживать пострадавшую сеть, быстрее назначать ответственную аварийную бригаду и направлять ее на место для решения проблемы», - пояснил министр.

Он отметил, что в этом году появилось нововведение - интерактивная карта плановых отключений горячего водоснабжения по многоквартирным домам. С помощью карты жители следят за сроками отключения, а также оставляют жалобы в случае несоблюдения сроков.

«Карта свободных мощностей – еще один интерактивный проект регионального ведомства, по ней можно отследить как наличие, так и дефицит необходимой электроэнергии», - заключил Самарин.