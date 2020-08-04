РИАМО - 4 авг. Российская столица заняла 18-е место в рейтинге цифровой трансформации городов Services Globalization Index, за прошедший год Москва поднялась в рейтинговой таблице на пять позиций, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Три первых места в рейтинге, который анализирует цифровую трансформацию 100 крупнейших и наиболее развитых мегаполисов мира, заняли Бангалор, Сан-Паулу и Торонто. Москва на протяжении последних лет активно развивает цифровую среду, внедряет инновации в различные сферы жизни города, создает электронные сервисы для горожан и бизнеса», - отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что успехи российского мегаполиса в данном направлении подтверждаются продвижением в топе. Сейчас Москва располагается в одном ряду с Лос-Анджелесом, Йоханнесбургом и Сантьяго. Также российская столица опережает Дубай, Токио и Сеул.

В рейтинге Services Globalization Index города мира оценивают по пяти группам показателей: «Человеческий капитал», «Развитие бизнес-среды», «Издержки и инфраструктура», «Безопасность и качество жизни», «Цифровизация и инновации».

Глава департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов пояснил, что порядка 40% от общей оценки в данном рейтинге имеет группа «Цифровизация и инновации».