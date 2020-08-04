РИАМО - 4 авг. По данным торгов, стоимость октябрьского фьючерса на золото достигла исторического рекорда, сообщает Газета.ru.

«К 18:01 по московскому времени на нью-йоркской бирже Comex стоимость октябрьского фьючерса росла на 1,2% (23,7 доллара) — до 1998,25 доллара за унцию», - говорится в сообщении.

Минутами ранее данный показатель превышал 2 тысячи долларов за тройскую унцию данного драгоценного металла.

Кроме того, цена сентябрьского фьючерса на серебро поднялась до 25,477 доллара.