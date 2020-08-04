РИАМО - 4 авг. Мировой судья судебного участка №226 Сергиево-Посадского судебного района прекратил уголовное дело о служебном подлоге в отношении сотрудника жилищно-коммунальной структуры Минобороны РФ, говорится в сообщении пресс-службы военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Солнечногорскому гарнизону.

Собранные по данному делу доказательства признаны мировым судьей достаточными для принятия решения о прекращении уголовного дела в отношении врид начальника жилищно-коммунальной службы №2 ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ по 12-му Главному управлению Минобороны РФ Юрия Никифорова, которого обвиняли в служебном подлоге.

«Следствием и судом установлено, что <…> Никифоров в разные дни периода с ноября по декабрь 2019 года внес в официальные документы – путевые листы на специальную автомашину «Газель» заведомо ложные сведения о об убытии указанной автомашины из гаража ЖКС №2 и следовании по различным маршрутам», - отмечается в сообщении.

На самом деле «Газель» по указанным маршрутам не ездила, а полученное горючее фигурант расходовал для выполнения служебных задач, а также для совершения поездок домой.

В ходе расследования Никифоров признал себя виновным и в добровольном порядке возместил денежные средства за горючее, что позволило мировому судье принять решение о прекращении уголовного дела. Фигуранту назначили судебный штраф в размере 5 тысяч рублей.