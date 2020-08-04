РИАМО - 4 авг. Солнечногорский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор в отношении майора войсковой части 68542 по делу о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, говорится в сообщении пресс-службы военного следственного отдела СК РФ по Солнечногорскому гарнизону.

С декабря 2012 года по ноябрь 2019 года майор незаконно хранил в своем гараже, а затем в квартире самодельный револьвер калибра 9,9 миллиметра, а также три патрона. В ноябре 2029 года огнестрельное оружие и боеприпасы были изъяты.

«В ходе расследования обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном», - отмечается в материале.

В июле текущего года приговором суда фигуранта признали виновным в инкриминируемом деянии и назначили ему наказание в виде лишения свободы на один год условно с испытательным сроком один год.