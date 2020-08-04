РИАМО - 4 авг. В Подмосковье и Москве стало меньше поддельных денег, во втором квартале 2020 года банковская система региона выявила 3412 поддельных денежных знаков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

«Чаще всего подделывают банкноты номиналом 5 тысяч рублей - из обращения выведено 2796 таких фальшивок. Это на 1186 штук меньше, чем в первом квартале 2020 года», - говорится в сообщении.

Снижается и количество подделок других номиналов. В апреле-июне в Московском регионе обнаружено 124 поддельных двухтысячных банкноты – на 118 штук меньше, чем в первом квартале 2020 года.

На 345 штук стало меньше сторублевых фальшивок, на восемь штук - банкнот номиналом 500 рублей.

Кроме того, во втором квартале 2020 года в Московском регионе обнаружена одна поддельная монета Банка России номиналом 10 рублей.

Денежные знаки иностранных государств, имеющие признаки подделки, найдены в количестве 142 штук. Здесь традиционно лидирует доллар США – их 129 штук, евро – 12 штук, а также одна банкнота номиналом 100 китайских юаней.