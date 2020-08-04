РИАМО - 4 авг. В июле в Мособлдуме подготовили обращение в правительство РФ и Госдуму, которым предлагается передать финансирование закупки препаратов для лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией с регионального на федеральный уровень, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

«Для лечения данного редкого заболевания используется жизненно необходимый препарат «Спинраза». Это лекарство является одним из самых дорогостоящих в мире. Шесть инъекций, которые необходимы в течение первого года лечения, стоят около 48 миллионов рублей На второй год лечения требуется 24 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

В России количество пациентов, страдающих СМА, составляет 914 человек, 733 из которых – дети. В Московской области проживает 43 ребенка с данным диагнозом.

Передача финансирования дорогостоящего лечения позволит увеличивать число нозологий, которые обеспечиваются из областных бюджетов.

Помимо Московской области еще четыре субъекта РФ предлагают передать финансирование по данному направлению на федеральный уровень.