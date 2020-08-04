РИАМО - 4 авг. Эксперты помогают жителям Подмосковья разобраться, что такое целевое использование земельного участка и какие меры могут быть приняты в отношении лица, нарушившего правила целевого использования, говорится в сообщении пресс-службы Кадастровой палаты по Московской области.

«Целевое назначение земельного участка – это разделение земельных участков по категориям (например, земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов и другое) и видам разрешенного использования (для ведения сельского хозяйства, для ведения личного подсобного хозяйства, для размещения жилых помещений и другое)», - поясняется в сообщении.

Категория земли зависит от цели ее использования и устанавливается законодательством. Согласно Земельному кодексу РФ собственник земельного участка может выбрать самостоятельно один или несколько видов разрешенного использования из числа предусмотренных зонированием территорий.

Виды разрешенного использования не привязаны к конкретным категориям земель, поэтому могут встречаться в одной и той же категории. Например, земли населенных пунктов и земли сельскохозяйственного назначения могут иметь вид разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства.

Также все участки независимо от их категории и вида необходимо использовать так, чтобы не наносить вред окружающей среде.

«Если собственник использует свой земельный участок не по назначению, это является правонарушением. Нарушителями могут быть как граждане, так и юридические лица», - уточняется в материале.

Примером нецелевого использования земельного участка может быть ситуация, когда участок имеет вид разрешенного использования «личное подсобное хозяйство», но там собственник открыл магазин.

Факты нецелевого использования земельных участков выявляются в ходе проверок должностными лицами управлений Росреестра по регионам РФ, а также при рассмотрении обращений заинтересованных лиц. Подать заявление или жалобу по данным фактам может любое физическое или юридическое лицо в управление Росреестра по региону по месту расположения объекта недвижимости.

При выявлении нарушений владельцу земельного участка дается полгода на их устранение. Через полгода - повторная проверка. Если в ходе повторной проверки нарушения не устранены, то владельцу земельного участка грозит взыскание в виде штрафа, а в более серьезных случаях - прекращение права постоянного бессрочного пользования и даже изъятие земельного участка.

Помимо ненадлежащего использования, основанием для принудительного изъятия участка, предназначенного для ведения сельского хозяйства либо жилищного или иного строительства, может являться неиспользование земли для заявленной цели в течение трех лет.

Если земельный участок находится в аренде, то с арендатора, помимо возмещения вреда, причиненного нецелевым использованием, могут быть взысканы иные убытки, например, расходы собственника на снос (демонтаж) незаконно возведенных объектов, а также недополученная прибыль правообладателя земельного участка из-за невозможности его использования.