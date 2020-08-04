РИАМО - 4 авг. Москвичи выписали примерно 61 тысячу экземпляров изданий на вторую половину текущего года, в Московской области на этот же период выписано более 93 тысяч экземпляров, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

«Жители столицы особенно активно выписывают новостные периодические издания, журналы и газеты о здоровом образе жизни, детскую периодику», – уточняется в сообщении.

Жители района Басманный в Москве больше всех выписали газет и журналов через почтовые отделения, а через онлайн-подписку больше всего экземпляров выписали жители района Южное Бутово. Активные подписчики также живут в районах Выхино-Жулебино, Отрадное и Марьино.

В Московской области жители Каширы оформили больше всего изданий через почтовые отделения. Клиенты из Мытищ чаще всех оформляют подписку онлайн. На территории Подмосковья наиболее популярными стали издания «Здоровый образ жизни – вестник «ЗОЖ» и «Моя прекрасная дача».

Средняя стоимость подписки по столице составляет 869 рублей, в Подмосковье эта услуга стоит 629 рублей.