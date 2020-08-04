РИАМО - 4 авг. По итогам проведенных Госадмтехнадзором Московской области надзорных мероприятий по своевременному окосу травы в общественных местах траву скосили на 2025 общественных пространствах и внутридворовых территориях в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В результате проведенных мероприятий по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора окошены территории на 2025 общественных пространствах в Подмосковье», - сказал главный государственный административно-технический инспектор Московской области Олег Баженов.

Сотрудники Госадмтехнадзора региона следят за состоянием газонов и участков с зелеными насаждениями на территории муниципальных образований Московской области.

В теплое время года высокий травостой в общественных местах, а в особенности около детских площадок, является благоприятной средой для распространения паразитов.