РИАМО - 4 авг. Солнечногорский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении замначальника по научно-исследовательской работе ФГБУ «48-й Центральный научно-исследовательский институт» Минобороны РФ Дмитрия Кутаева, говорится в сообщении пресс-службы военного следственного отдела СК РФ по Солнечногорскому гарнизону.

В декабре прошлого года Кутаев, будучи председателем комиссии по приемке товаров и услуг по заключенным НИИ договорам, подписал акт о приемке товаров, зная, что одна из компаний не в полной мере поставила в институт необходимое имущество. На основании подписанного Кутаевым документа поставщику было перечислены денежные средства, ущерб государству в лице института оценили в 416 тысяч рублей.

«В ходе расследования Дмитрий Кутаев полностью признал вину, раскаялся в содеянном и возместил в полном объеме государству причиненный ущерб, что позволило суду 3 июля 2020 года принять решение о прекращении уголовного дела», - говорится в сообщении.

Фигуранту назначили судебный штраф в размере 35 тысяч рублей.

ФГБУ «48-й Центральный научно-исследовательский институт» Минобороны РФ находится в Сергиевом Посаде.