РИАМО - 4 авг. Министерство имущественных отношений Московской области продолжает сотрудничать с Минобороны РФ по передаче земли и имущественных комплексов из федеральной собственности в муниципальную, чтобы реализовывать соцпроекты и благоустраивать территории городков, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

«С начала 2020 года благодаря совместной работе с коллегами из Минобороны Российской Федерации в собственность 12 городских округов Подмосковья переданы 55 гектаров земли и 338 объектов недвижимости, среди которых 232 квартиры», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Министр добавила, что в муниципальную собственность Одинцовского, Сергиево-Посадского, Наро-Фоминского округов, а также городских округов Серпухов, Балашиха, Егорьевск, Бронницы, Власиха, Красногорск, Щелково, Солнечногорск и Клин переданы земельные участки и объекты коммунального, бытового и административного назначения, канализационно-насосная станция, автомобильная дорога, Дом офицеров, продуктовый магазин.

Что касается жилого фонда, то в собственность городского округа Серпухов перешли 185 квартир в деревнях Фенино и Съяново, 44 квартиры передали в собственность Солнечногорска в деревне Марьино, две квартиры оказались в собственности округа Бронницы, и одна квартира в поселке Монино была передана в собственность округа Щелково.