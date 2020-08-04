РИАМО - 4 авг. Суд вынес обвинительный приговор в отношении участников банды Сергея Ходыкина, Дениса Сарычева, Тимофея Шатовкина и ранее осужденного Сергея Балихина, совершивших в Москве ряд убийств и разбойных нападений, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников ГУУР МВД России и ГУ МВД России по Москве в 2017 году были установлены и задержаны Сарычев, Ходыкин и Шатовкин», - сказала Иванова.

Следствием и судом установлено, что фигуранты входили в состав банды, созданной в 2007 году. Банда нападала на граждан и завладевала их имуществом.

В апреле 2007 года Балихин, Ходыкин и другие участники банды проникли в квартиру на Волжском бульваре и убили 43-летнего бизнесмена, похитив более 1 миллиона рублей.

7 марта 2009 года Сарычев и участники банды совершили разбойное нападение на квартиру в Заревом проезде. Они жестоко убили троих человек, среди которых был несовершеннолетний. После этого они похитили имущество на общую сумму 2,096 миллиона рублей.

Всего участники банды совершили пять разбойных нападений на территории Москвы.