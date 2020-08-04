РИАМО - 4 авг. Занятия физкультурой для граждан старшего возраста в рамках проекта «Активное долголетие» возобновились в Подмосковье на свежем воздухе, однако для людей старше 65 лет продолжает действовать режим самоизоляции, они смогут продолжать заниматься онлайн, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В рамках проекта «Активное долголетие» мы возобновляем занятия дыхательной гимнастикой, физкультурой, скандинавской ходьбой и йогой на свежем воздухе. Все занятия будут проводиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, то с 15 августа 2020 года будут возобновлены занятия в помещениях клубов «Активное долголетие» и экскурсионные программы.

Фаевская добавила, что на данный момент в Подмосковье открыты 45 клубов «Активное долголетие». До конца года такие клубы планируют открыть в каждом муниципалитете.

С 2019 года в Подмосковье реализуется программа губернатора Московской области «Активное долголетие». В рамках проекта женщинам, достигшим возраста 55 лет, мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и лицам, получающим пенсию за выслугу лет, старше 50 лет на базе учреждений социального обслуживания, культуры и спорта предоставляются услуги по поддержанию активного здорового образа жизни: занятия скандинавской ходьбой, посещение бассейна, туристические поездки, компьютерные курсы, занятие физической культурой, дыхательной гимнастикой, танцами, творчеством, пением, йогой.