РИАМО - 4 авг. Инспекторы Россельхознадзора предотвратили ввоз на территорию Московской области партии сливы из Молдовы, зараженной восточной плодожоркой, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Специалисты обнаружили в партии сливы карантинный для России объект – восточную плодожорку – при досмотре 16,4 тонны продукта на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на складе временного хранения ООО «ОСТ-Терминал».

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений», – уточняется в сообщении.

После выявления наличия карантинного объекта зараженная продукция была уничтожена согласно правилам. Процесс контролировался работниками управления Россельхознадзора.