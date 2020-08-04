РИАМО - 4 авг. Возведение путепровода через железнодорожные пути Белорусского направления Московской железной дороги начнется вскоре в столице, закончить его планируют в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В ближайшее время начнется строительство путепровода через железнодорожные пути, <...> реконструкция улицы Барклая, Промышленного и Багратионовского проездов. Завершить работы планируем в 2023 году», – сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Управление дорожно-мостового строительства» объявило электронный аукцион на выполнение подрядных работ по данному объекту. Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 августа. Работу нужно провести за 29 месяцев.

Каждый год ведется формирование новых списков путепроводов через железную дорогу. В 2020-2023 годах в рамках АИП Москвы предусмотрено строительство 11 путепроводов.