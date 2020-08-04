РИАМО - 4 авг. Трафик в столице восстановился на 90% докарантинного уровня, а число поездок на такси и каршеринге постепенно возвращается к показателям 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В июле 2020 года пассажиры совершили 140,2 миллиона поездок на метро и МЦК, 85,1 миллиона - в наземном транспорте, а также 10,8 миллиона поездок на МЦД. Кроме того, за июль Москва получила 124 единицы транспорта, среди которых 81 автобус, 33 электробуса, 10 трамваев, 192 вагона метро.

«Трамваи «Витязь-Москва» впервые вышли на маршруты №А, 39, 47 и 49», – говорится в сообщении.

Со дня запуска МЦД пассажиры сэкономили около 850 миллионов рублей благодаря оплате проезда картой «Тройка» по тарифу «Кошелек». Также в июле на МЦД открылись новые станции Курьяново, Новодачная, Нахабино, а на станции МЦК «Кутузовская» появилось зеленое фитопанно 3 на 8 метров из стабилизированного мха. Кроме того, теперь пассажиры метро могут расплатиться на всех станциях с помощью приложения Mir Pay.

Самой быстрой магистралью по итогам месяца стало Рублевское шоссе, на котором средняя скорость составила 69 километров в час. На улице Лесной появилась велодорожка, а у станции метро «Филатов луг» открыли бесплатный кинопаркинг.

В честь 85-летия Московского метрополитена в «Кофемании» можно заказать фирменный напиток «Метрокофе», а в сувенирных магазинах теперь продают лимитированную линейку одежды, выпущенную совместно с российским брендом ZASPORT.

За месяц Дептранс Москвы провел свыше 40 онлайн-экскурсий, которые посмотрели больше 40 тысяч раз. На «Активном гражданине» закончилось голосование за лучший образ и имя чат-бота мосметро. Им станет дежурная по станции Александра.