РИАМО - 4 авг. Самыми популярными у читателей электронной библиотеки ЦППК в июле стали книги Гэри Чепмена, Левитина Дэниела и Зогайя Идриза, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Больше всего скачиваний за июль у книги Гэри Чепмена «Одной любви недостаточно. 12 вопросов, на которые нужно ответить, прежде чем решиться на брак». В своей работе автор объясняет, как осознанно подойти к самому важному шагу в жизни и делится с читателями своим опытом.

«На втором месте июльского рейтинга – «Путеводитель по лжи. Критическое мышление в эпоху постправды» американского писателя Левитина Дэниела. Автор объясняет, какие уловки и методы используются при подаче новостей в СМИ и в публикациях блогеров, чтобы ввести читателей в заблуждение», – говорится в сообщении.

На третьей строчке располагается «Minne, или Память по-шведски. Методика знаменитого тренера по развитию памяти» Зогайя Идриза. В данной книге автор помогает улучшить память, пользуясь методами ассоциативного мышления, которые он разработал лично.