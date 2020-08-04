РИАМО - 4 авг. Солнечногорский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор рядовому войсковой части в Рыбинске за преступления, совершенные в подмосковном госпитале, говорится в сообщении пресс-службы военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Солнечногорскому гарнизону.

В марте рядовой проходил лечение в филиале военного госпиталя имени Вишневского в Сергиевом Посаде. Находясь в стационаре, фигурант похитил у другого рядового мобильный телефон стоимостью 4 тысячи рублей, а затем потребовал от него 6 тысяч рублей, угрожая применить насилие.

«В ходе расследования обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном», - отмечается в материале.

Суд признал рядового виновным в грабеже и вымогательстве и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года условно с испытательным сроком два года.