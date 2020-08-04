РИАМО - 4 авг. В рамках профилактической операции «Аттракцион-2020», которая началась в Московской области 30 июля, проверили аттракционы в подмосковных Химках, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Основная задача профилактической операции – обеспечение безопасности посетителей, законности деятельности аттракционов, а также профилактика нарушений требований и норм безопасной эксплуатации аттракционов», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Во время выездного мероприятия инспекторы осмотрели 14 аттракционов. Они уделили особое внимание эксплуатационной документации на аттракционную технику. Серьезных нарушений выявлено не было.

«Проведение таких профилактических операций способствует повышению ответственности владельцев аттракционов, а также соблюдению ими порядка регистрации аттракционов и правил эксплуатации», - отметил Разин.

Профилактическая операция «Аттракцион-2020» будет проводиться на территории Московской области по 7 августа.