РИАМО - 4 авг. В июле 2020 года в адрес министерства строительного комплекса Московской области поступило 247 обращений граждан, большая часть обращений касалась вопросов расселения аварийного жилого фонда, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По словам главы областного Минстроя Владимира Локтева, обращения от жителей поступают через Центр управления регионом.

«Все обращения рассмотрены профильными подразделениями ведомства, заявителям направлены ответы в установленные сроки», - уточнил Локтев.

По данным ведомства, большая часть обращений в июле (70) касалась темы расселения аварийного фонда в Подмосковье, 59 - строительства социальных объектов.

Оставшуюся часть запросов перенаправили в другие ведомства, так как они не относились к компетенции министерства. Всего с начала года в министерство строительного комплекса Подмосковья поступило 1 093 обращения граждан.